Soccorsi in azione al km 67 della Statale 131 Dcn tra Siniscola e Nuoro.

Il conducente di una Fiat 500 Abarth ha perso il controllo della vettura, che è andata ad impattare più volte contro il guardrail.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto conducente e occupanti dalle lamiere per poi affidarli alle squadre del 118, intervenute con due ambulanze e anche con un elicottero, che ha preso in carico il ferito più grave per il trasporto in volo in ospedale.

In azione anche la Polizia stradale per i rilievi di legge. Dopo l’incidente si sono create lunghe code, con traffico bloccato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata