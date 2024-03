Lo scottante tema dei parchi eolici sarà al centro dell’assemblea pubblica organizzata dai nove sindaci di Nuoro e della Comunità montana del Nuorese Gennargentu Supramonte e Barbagia. In una nota del presidente Marco Ziranu si sottolinea come «nonostante l’unanime volontà oppositiva espressa dai sindaci, e per loro estensione dalle comunità e dai cittadini, con la protervía amministrativa delle cose imposte i progetti eolici continuano a "bombardare" le nostre Amministrazioni».

«Note, puntuali osservazioni, studi e lettere – continua il presidente – non servono ad arrestare questo piano-schiacciasassi, la cui unica certezza è l'occupazione della nostra terra - tout-court - mentre sulle possibili benefiche ricadute, una manciata di buste paga non può certo compensare né giustificare questa inaudita invasione. Per tutto questo Vi attendiamo mercoledì 27 marzo dalle ore 9 presso l'Auditorium dell'Istituto regionale Etnografico, in via Mereu a Nuoro, in quella sede avremo modo di confrontarci, aggiornarci, produrre eventuali proposte e delineare tutte le azioni legali e istituzionali possibili affinché la voce dei nostri territori giunga ferma autorevole e inequivocabile».

«È il momento di unire le nostre forze e riflettere attentamente su come tutelare il nostro ambiente - affermano i sindaci dei comuni organizzatori -, per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente all'assemblea per fare proposte e decidere insieme quali azioni intraprendere per far sentire sempre più alta la nostra voce», conclude Ziranu.

