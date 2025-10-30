Una importante iniziativa salvavita, viene portata avanti a Macomer, a vantaggio dell'intera comunità. L'importante iniziativa parte dal gruppo web "Sei di Macomer se...", legata alla prevenzione e all’intervento in caso di arresto cardiaco.

Il gruppo, infatti, in vista del Natale, lancerà una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da installare in un luogo pubblico, a disposizione di tutti. Non solo. Da subito i componenti dello stesso gruppo, con l'aiuto di un esperto, stanno lavorando per insegnare a tutti come si fa un massaggio cardiaco, spiegare come usare un defibrillatore in modo semplice e sicuro e sensibilizzare l'intera comunità sull'importanza di essere pronti, quindi agire tempestivamente in caso di necessità. Nel gruppo il messaggio viene lanciato forte e chiaro e tante sono le adesioni.

«Avete mai pensato che se un vostro caro, un collega o anche un semplice passante dovesse improvvisamente andare in arresto cardiaco, potreste essere proprio voi a salvargli la vita in attesa dei soccorsi? Perché quando il cuore si ferma, noi possiamo farlo ripartire. Sapevate che l’uso tempestivo del defibrillatore e un massaggio cardiaco fatto bene possono davvero fare la differenza? Non serve essere medici. Serve solo la volontà di agire».

Per questo il gruppo invita tutti i cittadini a partecipare, aderendo all'iniziativa.

