Due arrampicatori sportivi, impegnati nelle attività nella palestra naturale conosciuta come “La Poltrona” a Cala Gonone, sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri dai Vigili del fuoco con le unità SAF (speleo- alpino-fluviali) e il Soccorso alpino CNSAS.

I due giovani, di 21 e22 anni, entrambi di nazionalità tedesca, per una errata valutazione della lunghezza della corda in loro possesso si sono trovati in difficoltà durante le manovre di discesa dalla parete rocciosa.

La richiesta di aiuto è stata ricevuta dai carabinieri di Dorgali che hanno fornito il continuo collegamento con i soccorritori.

L’intervento si è concluso alle 2 di notte.

(Unioneonline/s.s.)

