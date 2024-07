L’unico medico radiologo in servizio all’ospedale San Francesco di Nuoro nel reparto di Radiologia interventistica da sabato scorso non è disponibile e non lo sarà sino al 5 agosto, per questo l’ospedale nuorese sospende il servizio di emergenza urgenza nel settore di Angiografia Interventistica.

Niente angiografie per aneurismi o altri gravissime patologie anche tumorali che spesso in pochissimo tempo se non si interviene portano al decesso.

La comunicazione all’Areus sabato scorso dopo la nota del primario di Radiologia Interventistica. Lo stop arriva dopo quelli che durano ormai da settimane in altri reparti come ad esempio ortopedia dal 13 luglio al 5 agosto 2024.

