Funerali di Stato per Marino Terrezza, l’agente della Polizia stradale di Nuoro travolto e ucciso da un’automobile mentre stava prestando soccorso alla conducente di un’altra macchina rimasta in panne sulla Statale 131 dcn, in territorio di Posada.

Le esequie solenni per dire addio all’agente, 36 anni, si terranno domani, sabato 31 luglio alle ore 10.30, a Orosei, presso il santuario della Madonna del Rimedio.

Al rito funebre sarà presente, in rappresentanza dello Stato, anche il prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia di Stato di Nuoro.

Intanto, dopo l’autopsia disposta dal pm, prosegue l’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto, con il conducente dell’auto che ha investito Terrezza – un 38enne di Oniferi – che resta indagato con l’accusa di omicidio stradale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata