Dopo Brico e Idea Sport, chiude un altro pezzo importante delle storiche attività commerciali della cittadina.

Il 28 febbraio, salvo novità, chiudono i magazzini Macro di via Giotto, al centro della cittadina, una attività del gruppo Pala e Ruggeri con sede centrale a Sassari.

Il mese scorso ha chiuso il centro di Alghero, ma anche Olbia e Sassari, assieme a Macomer saranno chiusi e il personale licenziato.

Macro operava per vendita di molteplici articoli per ufficio, per la scuola, articoli da regalo, giocattoli e tanto altro, che era diventata punto di riferimento non solo a Macomer, ma anche nel territorio circostante. Le due due dipendenti hanno ricevuto i giorni scorsi la lettera di licenziamento per cessata attività. Da diversi giorni nel negozio di via Giotto è in atto la liquidazione. Entro il 28 febbraio, l'attività chiuderà battenti.

Una serrata che non è legata alla crisi del commercio, che attanaglia la cittadina ormai da anni, (l'attività procedeva a gonfie vele), ma per la decisione della proprietà di chiudere definitivamente col commercio, per raggiunti limiti di età.

