Oggi dalle 15 alle 17 mancherà l’acque nei quartieri Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu e Carros, Furreddu. Ad annunciarlo Abbanoa. L’interruzione idrica riguarderà il serbatoio di Cuccullio ed è “necessaria - sottolinea il gestore idrico - per completare un intervento di manutenzione nella condotta all’angolo tra via Toscana e via Santa Barbara”

