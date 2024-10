Creatività in primo piano ad Abbasanta per i giovani nati tra il 2007 e il 2013. Il Comune è infatti partner del progetto “Coltiviamo talenti”, portato avanti da “Studio e progetto 2”.

Un percorso partecipato che prevede una serie di laboratori creativi, formativi gratuiti, pensati per stimolare la curiosità e sviluppare nuove competenze. Un laboratorio prevede un percorso tecnico-creativo con l’impiego di strumenti capaci di generare disegni, loghi, grafiche da applicare su vari materiali con vinile termoadesivo. Un altro percorso prevede un laboratorio pratico alla scoperta della luce e le sue evoluzioni nei colori e degli elementi della fisica ottica. Sarà anche proposta una caccia al tesoro prendendo spunto dalla toponomastica dei luoghi quotidiani.

«Si progetta una caccia al tesoro basata sull’orienteering digitale per scoprire i particolari architettonici delle strade», spiegano gli organizzatori. Un altro laboratorio sarà dedicato alla stampa in 3D. Tutti avranno una durata di 10-12 ore. Saranno impiegate invece 30 ore per il laboratorio di scrittura creativa e, in questo caso, si chiederà ai ragazzi di dare sfogo all’immaginazione.

Per chi fosse interessato si può inviare la documentazione per l’iscrizione alla mail servizisociali@comune.abbasanta.or.it o imbucare la domanda nella cassetta all’esterno del Municipio.

© Riproduzione riservata