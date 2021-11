Operazione preventiva nelle vicinanze delle scuole con i carabinieri della Compagnia di Tonara, delle unità cinofile e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna che hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione dell’utilizzo e dello spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici dei due centri barbaricini.

L’attività ha interessato nello specifico alcuni istituti superiori di Tonara e Sorgono dove, con l’aiuto dei cani antidroga, sono stati effettuati dei controlli finalizzati ad accertare l’eventuale possesso di stupefacenti da parte degli studenti.

Il servizio, durante il quale non sono state rinvenute sostanze stupefacenti, è stato svolto d’intesa con i dirigenti scolastici degli istituti interessati dai controlli, mostratisi soddisfatti di tali servizi di prevenzione svolti dagli uomini dell’Arma per contrastare l’uso delle droghe tra gli studenti, i quali – con il coordinamento del Comando provinciale di Nuoro - proseguiranno per tutto l’anno scolastico.

