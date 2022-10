Inizia stasera il festival letterario #iostoconilibri, una manifestazione che si distingue per le interazioni tra musica, arte e lettura, che si svolgerà, fino alla fine dell'anno, al Maart City Heat Intermodale di Macomer, accanto alle stazioni ferroviarie, organizzato dalla Pro-loco, la cooperativa Esedra e l'associazione Maart.

Si apre con un recital per chitarra, Urtis Ensemble, che nasce da un’idea del chitarrista macomerese Sergio Urtis. Un appuntamento fisso nel panorama musicale cittadino, che per due anni è stato sospeso a causa della pandemia. L'appuntamento musicale si avvale di nuove collaborazioni e musicisti, come il bosano Luca Mastino al contrabbasso, il cuglieritano Enrico Fenu al mandolino, Marco Benevole di Macomer al filicorno e la collaborazione dell'italo-svizzero Fausto Medici, batterista e turnista di sala di incisione. Completa la formazione la cantante macomerese Elisabetta Urtis.

"‘Io sto con i libri’ - dice Marco Benevole, direttore artistico di Maart - è un festival che coniuga musica ed eventi artistici alle presentazioni dei libri, ci piace riuscire a far dialogare cultura, arte e musica". Il primo appuntamento letterario è in programma lunedì 10 ottobre sempre al Maart Intermodale, con la presentazione del libro di Sebastiano Dessanay, edito dal Touringclub.

