«Facciamo girare la nostra economia, i nostri soldi spendiamoli nel Marghine».

È "Christmas Fly, conserva lo scontrino e vinci", una iniziativa dei commercianti di Macomer, in atto dal 15 di novembre che durerà fino al prossimo 6 gennaio. Un modo originale per fronteggiare la crisi. Il meccanismo, collaudato negli anni passati, è stato creato da una associazione temporanea d'impresa tra i commercianti, per invogliare la gente a fare gli acquisti a Macomer.

Chi fa gli acquisti in uno dei cento negozi che hanno aderito all'iniziativa, deve conservare gli scontrini e allegarli a una tessera, per partecipare all’estrazione finale che si terrà il prossimo 6 gennaio. Saranno assegnati i buoni acquisto, che dovranno essere spesi nei negozi interessati. L'iniziativa dei commercianti è sostenuta dal Comune, la Pro Loco, l'associazione Maart e da Iper Macomer.

«In questa fase - dice la vice sindaca Rossana Ledda, assessora alle attività produttive - lo sforzo economico per sostenere anche questa iniziativa, assume un significato ancor più rilevante. Da sempre l'immagine e il prestigio della nostra cittadina è legato al settore commerciale in generale».

Christmas Fly è una delle tante iniziative che caratterizzano le feste di fine anno.

