Fiamme nella cabina elettrica, nella parte bassa di Bitti.

Un componente interno ha preso fuoco mandando in tilt il servizio e lasciando senza energia 400 abitazioni. L’allarme è scattato stamattina intorno alle 7 e ha mobilitato subito gli operatori di E-Distribuzione e i vigili del fuoco di Nuoro, intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Non ci sono danni a persone o a cose all’esterno della cabina. Sono in corso i lavori dei tecnici di E-Distribuzione che contano di ripristinare il servizio entro le 16 con l’impiego di un gruppo elettrogeno.

Per consentire i lavori l’area, per tutta la mattinata, è off limits.

