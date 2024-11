Il cielo è cupo sul sagrato di Saccargia. Il campanile cesellato di calcare bianco e basalto nero si inerpica sulla notte come ultimo raggio di luce sul proscenio del Logudoro. Quando i lumini della veglia dominano il buio pesto, il silenzio ha cominciato a far vibrare anche gli animi più riottosi.

Silenzio vero, autentico, quello disarma e al contempo anima la ribellione di un popolo ferito, il Popolo di Saccargia.

È "silenzio-dissenso" quello che scala le ripide e tormentate vie di uno dei monumenti più altezzosi e ribelli dell'Isola dei Nuraghi. Tutt'altro che quel "silenzio-assenso" che dall'altra parte dell'Isola, nel gelido palazzo di viale Trento, sede della più "draghiana" delle Regioni, ha spalancato le porte del nord dell'Isola ai petrolieri del vento.

Video Alessandra Carta

Quando le note di «No photo reposare», affidate al magistrale Coro di Ozieri, accarezzano la navata d'ingresso della Basilica, i canti di ribellione si fanno preghiera. Sono giunti sin qui dall'altro capo dell'Isola, quasi senza preavviso.

Si sono messi in marcia dal Goceano alla Gallura, dal Campidano al Sarcidano, dalle pendici del Monte Arcosu a quelle del Monte Linas. Non per protestare, non per inondare di cori da stadio le nefaste scelte dei Palazzi di Roma o di Cagliari. Semplicemente per pregare. Per invocare protezione, quella che i poteri terreni stanno negando alla terra di Sardegna.

Video di Alessandra Carta

C'è il Popolo di Saccargia, c'è quello di Pratobello, ci sono i comitati e le bandiere del Popolo Sardo, ci sono i cantori della tradizione più antica. C'è soprattutto silenzio. Quello della riflessione e della rabbia, quello del coraggio e della ribellione. Silenzio doveva essere, silenzio è stato.

Il reportage completo su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata