Numerosi incendi stanno colpendo dal primo pomeriggio il nord Sardegna. Due in particolare sono quelli più impegnativi per le squadre del Corpo forestale.

Il primo è divampato a Nulvi nei pressi della statale 127 dove stanno intervenendo anche gli elicotteri.

Situazione più difficile a Luras. Qui il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana su un incendio in località M.Toveddu. Un un elicottero Super Puma sta invece operando in località M.Biancu sempre a Luras supportato da un canadair proveniente da Olbia e da un altro elicottero.

Ma non si tratta degli unici, il Corpo forestale sottolinea che molti degli incendi che stanno interessando il nord Sardegna sono causati dall'intensa attività temporalesca in atto.

Anche nell’Oristanese si registra un rogo nel territorio di Palmas Arborea (località Mitza Ena). Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento di un elicottero.

(Unioneonline/A.D)

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