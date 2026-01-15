Il Tar boccia i commissariamenti delle Asl deliberati dalla Giunta Todde lo scorso aprile.

In particolare, oggi il tribunale amministrativo si è pronunciato sul ricorso dell’ex direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, che, dopo il licenziamento pre scadenza di contratto, aveva deciso di rivolgersi ai giudici amministrativi per il reintegro. Il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, ovvero la delibera della Giunta del 27 aprile per effetto della quale Sensi era stato dichiarato decaduto da dg per lasciare spazio al commissario straordinario.

Nel frattempo, gli altri dg defenestrati hanno deciso di rivolgersi a Sergio Mattarella. In sei hanno presentato ricorso straordinario al presidente della Repubblica contro «la procedura di selezione per la formazione delle rose dei candidati idonei alla nomina» dei manager delle aziende sanitarie, indetta a settembre del 2025, e dalla quale la Giunta Todde ha attinto per indicare i nuovi dg delle aziende, lasciano però scoperte le tre Asl di Cagliari, Sassari e Olbia.

Tornando a Sensi, va ricordato che il manager nei giorni scorsi è stato ufficialmente nominato alla guida della Multiss di Sassari, dove potrebbe decidere di restare.

