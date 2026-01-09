Allerta meteo per neve, vento e mareggiate sulla Sardegna. L'avviso è stato emanato dalla protezione civile regionale a causa del ciclone presente sul Mediterraneo che si sta gradualmente spostando verso sud facendo il suo ingresso sull'Italia in serata e portando con sé aria fredda di origine polare.

«Dalla tarda serata di oggi e fino alle ore centrali di domenica 11 si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, che dal settore settentrionale dell'Isola si estenderanno nel corso della giornata di domani al resto della regione - si legge nel bollettino -. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste esposte».

La Protezione civile regionale ha inoltre diramato un bollettino di condizioni meteo avverse per neve che interesserà i rilievi oltre gli 800 metri.

