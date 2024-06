La mobilitazione del popolo di Saccargia è permanente e il livello della protesta è pronto a salire di livello. Ma la maggioranza e la Giunta mantengono la stessa strada sulla moratoria scritta per provare a fermare l’assalto eolico.

Oggi le commissioni Urbanistica e Industria, presente l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda, hanno approvato l’emendamento dell’esecutivo che apre al revamping di impianti esistenti, mentre sono decadute le proposte delle opposizioni. Che assicurano: in Aula presenteremo una montagna di emendamenti.

In pratica, l’iter del ddl - che è anche il primo provvedimento della legislatura a entrare in Aula - non sarà così in discesa. Nelle commissioni, il via libera vero e proprio al testo è atteso nella seduta di giovedì pomeriggio, quando sarà pervenuto il parere del Cal. La discussione in Consiglio dovrebbe iniziare martedì 25.

Per l’occasione, potrebbero scendere di nuovo in piazza i Comitati per i quali 6.2 gigawatt da produrre entro il 2030 costituiscono un’enormità.

