«Questi cittadini israeliani sono entrati in Italia in base ad accordi di carattere nazionale, e la Regione non ha poteri su questo». Lo spiega la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde intervistata dal Fatto Quotidiano in merito alle vacanze sarde di cittadini israeliani, anche appartenenti all'Idf.

«Ho parlato anche con l'amministratore delegato dell'aeroporto di Olbia» visto che i consiglieri della lista Uniti per Todde avevano chiesto di cancellare il volo tra la località sarda e Tel Aviv, «ma mi ha spiegato che non si può fare nulla», aggiunge.

«Faremo ciò che si può, ossia chiederemo spiegazioni alla Presidenza del Consiglio», spiega ancora la presidente.

Ma all'interrogazione del M5S sul caso, il ministro dell'Interno Piantedosi ha risposto che «ci sono comitive culturali da tutelare».

«Prendo atto della risposta del ministro, secondo cui si tratta di comitive culturali e non di militari, presenti in Italia senza che nessuno abbia informato le istituzioni locali», ribatte, «Ho però l'impressione che Piantedosi non comprenda ciò che accade ogni giorno alla popolazione di Gaza. Qualcosa che non possiamo tollerare».

