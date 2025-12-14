La fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina ha raggiunto Cagliari, ultima tappa del suo tour in Sardegna. 

Sbarcata a Olbia, la fiamma simbolo universale dello spirito sportivo ha attraversato diversi Comuni del Nord dell’Isola nella giornata di sabato. Oggi, domenica, la ripartenza da Oristano, verso sud, passando da Sanluri e da Quartu Sant’Elena, fino al capoluogo, sotto gli occhi di una folla di curiosi. Tra le ultime tedofore Giulia Stagno, capitana dell’Amsicora Hockey su prato, e la velocista olimpica Dalia Kaddari.

L’epilogo del viaggio-festa della fiaccola in calata via Roma, dove sarà anche allestito il Villaggio Coca-Cola, per lo spettacolo finale. 

(Unioneonline)

