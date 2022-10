Temperature da record, con picchi fino a 32 gradi, per la terza “ottobrata” in Sardegna, spinta dall’anticiclone Scipione l’Africano.

Un vero e proprio ritorno d’estate nell’Isola, e che non sembra destinato a cessare. Perché dopo Scipione è atteso un “monstre” anticiclone di Halloween, che porterà per la prima volta una “novembrata” eccezionale che potrebbe far crollare i record dei 30°C sino a oggi registrati nel mese.

"Monstre” anticiclone in termini di estensione, come spiega il meteorologo Lorenzo Tedici de ilmeteo.it, perché la superficie coperta dall’alta pressione sarà estesa dall’Algeria fino alla Finlandia.

Attese, viste le alte temperature, anche fitte nebbie, destinate a comparire durante le ore notturne e a dissolversi durante le ore più calde della giornata.

