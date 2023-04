Mentre la Sardegna vive giornate di primavera inoltrata – oggi si toccheranno punte anche di 27 gradi -, le previsioni per il resto d’Italia non parlano di sole ma anzi di temperature ben inferiori alla media, situazione che durerà almeno fino al 20 aprile.

Nelle previsioni di iLMeteo.it sono in arrivo due cicloni: uno da questa sera e uno nel fine settimana. Basse pressioni dal Nord Atlantico che porteranno le precipitazioni più intense al Nord-Est e poi velocemente verso il Centro-Sud: sull’assetato Nord-Ovest la siccità proseguirà, nonostante siano in arrivo circa 10-30 mm di pioggia da oggi a domenica.

Nel dettaglio, oggi avremo piogge al più moderate tra Piemonte, Lombardia e Liguria con intensificazione in tarda serata ed estensione verso Est ed Alta Toscana. Domani la giornata con il maltempo più acceso, con neve sulle Alpi fino ai 500 metri e sugli Appennini oltre gli 800-1000 metri: le precipitazioni saranno abbondanti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con oltre 100 mm di pioggia in 24 ore. Dal pomeriggio i fenomeni si concentreranno anche sul Centro, mentre al Sud resisteranno ampie schiarite ed un caldo anomalo, specie in Sicilia.

Durante il weekend arriverà il secondo ciclone. Al momento si prevede che questa nuova perturbazione dal Nord Atlantico scarichi altre piogge abbondanti sempre sulle stesse zone, saltando per gran parte di nuovo il Nord-Ovest.

