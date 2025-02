Volto coperto da una mascherina chirurgica, cuffia di lana in testa. E pistola in pugno, puntata alla faccia di una delle titolari.

È un bandito solitario quello che questa mattina a Villasor ha rapinato due tabaccherie, una in via Cagliari e l’altra in piazza Matteotti.

L’uomo ha fatto irruzione nelle attività intorno alle 8,30 e senza esitazione è andato dietro il banco, per farsi consegnare i soldi dalle proprietarie, sotto la minaccia dell’arma.

I colpi sono stati messi a segno mentre all’interno delle tabaccherie erano presenti altri clienti, che non hanno potuto fare nulla, intimoriti dalla pistola e dalla determinazione del malvivente. Ancora non si conosce l’entità del bottino.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver udito un colpo che sarebbe stato esploso all’esterno dell’attività di piazza Matteotti, ma al momento non ci sono conferme.

Almeno una delle irruzioni è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: «E metteremo a disposizione dei carabinieri anche le riprese degli impianti comunali», fa sapere il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, che aggiunge: «Siamo rimasti tutti spiazzati. È la prima volta che a Villasor avviene un fatto del genere, siamo sicuri che si tratta di un episodio isolato».

© Riproduzione riservata