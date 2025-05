Cinquanta grammi di cocaina. Ma anche cocaina e due coltelli. È quanto hanno trovato i carabinieri della stazione di Villasor, con i colleghi di Serrenti e Furtei, durante un controllo all’interno di un bar del paese.

I militari hanno perquisito un commesso di 20 anni di Decimomannu: addosso aveva cinquanta grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nei suoi confronti è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Ma sono stati controllati anche altri avventori. Una quarantaduenne senza fissa dimora, originaria di San Sperate, e una giovanissima compaesana sono state trovate con modesti quantitativi di marijuana e segnalate alla Prefettura come assuntrici. La quarantaduenne, inoltre, è stata denunciata per porto abusivo di un coltello a serramanico, come un ventiduenne di Serramanna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata