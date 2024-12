Un giovane di 23 anni ha cercato di portare via circa 100 chili di legna di leccio da un terreno comunale in località Campu Is Molas, a Villacidro. La denuncia è stata presentata dal sindaco pro tempore di Villacidro.

I successivi accertamenti dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Villacidro hanno permesso di identificare un ragazzo residente a Gonnosfanadiga già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, dopo aver tagliato la legna con una motosega, si è dato alla fuga alla vista dei barracelli, abbandonando sul posto legna e attrezzi.

Il legname recuperato è stato restituito al Comune di Villacidro, mentre la motosega è stata sottoposta a sequestro penale. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri del NORM, che procedono con ulteriori accertamenti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata