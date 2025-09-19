l’incidente
19 settembre 2025 alle 21:50
Villacidro, scontro auto-moto: centauro in codice rossoLa collisione in via Nazionale. Dopo i soccorsi la corsa all’ospedale Brotzu
Drammatico scontro tra un’auto e una moto a Villacidro.
La collisione è avvenuta nella tarda serata di venerdì in via Nazionale e ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito in maniera gravissima.
Sul posto, dopo l’allarme i soccorsi – Beta 1, Mike 80 – e i carabinieri del nucleo radiomobile.
Il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.
(Unioneonline)
