Drammatico scontro tra un’auto e una moto a Villacidro.

La collisione è avvenuta nella tarda serata di venerdì in via Nazionale e ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito in maniera gravissima. 

Sul posto, dopo l’allarme i soccorsi – Beta 1, Mike 80 – e i carabinieri del nucleo radiomobile.

Il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

(Unioneonline)

