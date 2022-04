Una coppia di Villacidro è ricoverata in ospedale a San Gavino in prognosi riservata per aver mangiato mandragora. Lui, 72 anni, e lei, 59, sono stati soccorsi dal 118 stamattina nella loro abitazione e accompagnati d’urgenza in ospedale: sono in terapia intensiva in attesa che dal Centro nazionale antiveleni di Pavia arrivi l’antidoto, la fisostigmina.

Su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Villacidro, avvisati dalle prime persone che hanno dato l’allarme e dal personale del 118. Sembra che la coppia abbia ricevuto delle bietole selvatiche da un conoscente senza che nessuno si accorgesse della presenza di mandragora.

