Venerdì 21 ottobre alle 18:30 l'Associazione ArtecetrA presenta alla Mediateca Comunale i suoi laboratori teatrali per bambini e ragazzi. Una novità assoluta per Villacidro, dato che i laboratori di teatro per i più piccoli fino ad oggi sono sempre stati organizzati come progetti in ambito scolastico.

"Riuscire a realizzare un corso di recitazione a Villacidro è sempre stato uno dei principali obiettivi della nostra associazione" conferma Giuseppe Diana, già regista di diversi laboratori di teatro al Liceo classico Piga. "La mancanza di spazi adeguati in paese mi ha sempre fatto desistere dall'organizzazione. Ora siamo riusciti a individuare uno spazio che sala teatrale non è, ma che può essere sfruttato con profitto per affrontare un percorso di crescita e portare avanti un lavoro che entrerà in una sala teatrale da protagonista".

I laboratori di teatro previsti sono due, il primo rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, il secondo per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su. "In entrambi i percorsi - continua Diana – si illustrerà il lavoro dell'attore su di sé (respirazione, vocalità, espressione corporea, ritmo e canto) e con il gruppo, per arrivare insieme al traguardo dello spettacolo finito, con l'ambizione di metterlo in scena in pubblico".

