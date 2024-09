È stato denunciato a Gesturi un 60enne del posto già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. È successo ieri sera, quando i Carabinieri sono intervenuti in via Vittorio Emanuele, per un uomo che – in evidente stato di alterazione psicofisica, forse per l’assunzione di alcolici – stava disturbando i presenti.

All’arrivo dei militari l’uomo non ha accennato a smettere e, anzi, ha opposto resistenza, strattonando e minacciando di morte i carabinieri, costretti a contenerlo fino a che non si è calmato. Sottoposto a perquisizione, il 60enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm.

L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato rilasciato in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

