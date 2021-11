Si sono incastrati da soli, diffondendo su WhatsApp e sui social un video della loro impresa.

Il Corpo Forestale di Cagliari ha contestato a cinque cacciatori l’abbattimento di colombacci in misura di molto superiore al limite consentito.

Lo scorso 21 ottobre i Forestali hanno ricevuto la segnalazione di un filmato: protagonisti alcuni cacciatori davanti a una tavolata con centinaia di esemplari di colombaccio.

Immagini che hanno avuto grande risonanza sul web, suscitando l’indignazione non dei soli animalisti, ma anche dei cacciatori che rispettano le regole.

Gli accertamenti del Corpo Forestale hanno portato all’identificazione dei cinque cacciatori che avevano sterminato un numero “esorbitante” di colombacci.

Ai trasgressori è stata contestata la violazione di abbattimento di selvaggina oltre il limite consentito nel calendario venatorio: ovvero, 26 euro per ciascun capo eccedente il limite massimo consentito che per il colombaccio è di 15 esemplari ogni singolo cacciatore. La sanzione è di 3mila euro per ciascuna cacciatore.

Il calcolo è presto fatto: una sanzione complessiva di 15mila euro significa che sono stati abbattuti circa 575 colombacci più del dovuto, in totale siamo sui 650.

