Pioggia intensa anche in Marmilla, dove comunque non si segnalano danni a cose o persone.

A Furtei, tuttavia, vento e pioggia hanno sradicato due alberi. Nella vicina Segariu sono caduti 20 millimetri di pioggia in poche decine di minuti. Particolarmente utile la pioggia caduta sull’altopiano della Giara. Sul versante di Gesturi alcuni pauli, gli stagni temporanei della Giara, come Pauli Camisa e Pauli Perdosu, fino a poche ore fa erano quasi in secca, mentre ora risultano riforniti, a beneficio dell’intero ecosistema.

Qualche disagio alla circolazione sulla statale 197, dove in alcuni tratti le forti piogge hanno reso la strada impercorribile per circa un’ora. Situazione delicata anche sulla strada tra Las Plassas e Tuili, resa pericolosa dal fango trascinato sulla carreggiata dalla pioggia: massima prudenza per chi deve percorrerla.

Nel centro abitato di Gesturi, infine, si sono registrati problemi a tombini, pozzetti e fognature: in alcuni punti le acque bianche si sono mescolate a quelle nere. Secondo quanto riferito, la causa sarebbe un danno provocato dai recenti lavori per la posa della fibra ottica.

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