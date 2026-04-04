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04 aprile 2026 alle 07:06aggiornato il 04 aprile 2026 alle 09:51
Terrore a Gesturi: donna di 99 anni e le tre figlie aggredite in casaUna banda di rapinatori ha fatto irruzione con armi da taglio. I banditi messi in fuga dalle urla delle donne
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Terrore in una casa di Gesturi per una donna di 99 anni e le tre figlie. Una banda di rapinatori ha fatto irruzione con il volto coperto e armi da taglio. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, mettendo in fuga i banditi.
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