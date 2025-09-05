Tempesta la ex di messaggi con offese e minacce: Samassi, braccialetto elettronico a un operaioNei confronti dell’uomo disposto anche il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna
Avrebbe ripetutamente molestato una donna residente nella provincia di Oristano, con la quale in passato aveva intrattenuto una relazione sentimentale.
Atti di stalking compiuti anche tempestandola di messaggi, contententi anche ingiurie e minacce, via WhatsApp.
Dopo la denuncia e gli accertamenti, l’autorità giudiziaria ha così disposto per un operaio 53enne di Samassi, già noto alle forze dell’ordine, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con una distanza minima fissata in 500 metri.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano, dispone anche l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, strumento di controllo che consentirà alle autorità di monitorare costantemente gli spostamenti dell’indagato.
(Unioneonline)