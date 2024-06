Le voci di paese erano sempre più insistenti e venivano riferite ai carabinieri di Guspini: «Maresciallo, c’è un uomo che va in giro tutto il giorno con lo scooter, si ferma qui e là, sappiamo tutti quello che fa». E questo qualcosa era spacciare stupefacenti.

I militari hanno svolto diversi accertamenti a seguito delle segnalazioni, con pedinamenti e appostamenti, fino a decidere di intervenire. Scenario del blitz è stata la piazza principale, dopo aver bloccato le tre vie di fuga per portare a termine l’attività in sicurezza. Atteso l’arrivo del 58enne, i carabinieri hanno osservato il momento dello scambio fra droga e denaro. Quando la bustina è stata ceduta a un 49enne residente nella zona, il comandante si è avvicinato e ha verificato che si trattasse di marijuana. Effettuata la perquisizione personale, sono state recuperate altre quattro dosi da 2 grammi ciascuna e 35 euro in banconote di vario taglio.

Il grande impegno dei militari è stato scoprire dove il 58enne tenesse gli stupefacenti. Hanno individuato un rudere, parzialmente di proprietà della famiglia dell’uomo, che appariva abbandonato ma era ben chiuso con un lucchetto. All’interno è stata trovata inizialmente una busta vuota con tracce di marijuana e successivamente un’altra contenente oltre 1,5 kg di marijuana. E ancora oltre 170 grammi di hashish, banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e un coltello probabilmente usato per preparare le dosi di hashish.

Il 58enne è stato arrestato e processato per direttissima. Sono stati disposti i domiciliari e fissata una nuova udienza dopo richiesta dei termini a difesa.

