Sfreccia a tutta velocità a bordo di un’Alfa Romeo 166 a Villanovafranca, brucia lo stop dei carabinieri e viene fermato sulla statale 197 dopo un inseguimento.

Protagonista un 29enne di Sanluri affidato in prova ai servizi sociali, che è stato fermato ieri dai carabinieri del Norm della Compagnia di Sanluri.

Vista l’elevata velocità con cui viaggiava nel centro abitato, i militari gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha proseguito la sua marcia. Quando lo hanno fermato dopo l’inseguimento, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi ad alcol test. Così i carabinieri gli hanno ritirato la patente e lo hanno deferito per guida in stato di ebbrezza e per l’elevata velocità a cui viaggiava.

Il mezzo è stato affidato al padre del 29enne, proprietario dell'Alfa.

