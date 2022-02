A bordo di un monopattino, ha cercato di eludere un controllo stradale dei carabinieri deviando dal proprio percorso e dirigendosi in una stradina laterale.

Ma i militari dell’Arma lo hanno notato, inseguito e perquisito. L’uomo, un 50enne disoccupato di Serrenti vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato inseguito, bloccato e perquisito dai carabinieri.

Era in possesso di alcune dosi di cocaina, così la perquisizione è stata estesa a casa, dove sono stati trovati 1,1 chili di marijuana, 20 grammi di cocaina, 35 di sostanza da taglio più un bilancino e materiale per confezionare le dosi, oltre a 250 euro in banconote di vario taglio.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato condotto prima nelle camere di sicurezza della caserma di Sanluri poi nel carcere di Uta.

Il 50enne percepisce anche il reddito di cittadinanza, sono partite le verifiche sull’esistenza dei requisiti per averne diritto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata