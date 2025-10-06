Serrenti, cinque nuovi chilometri di barriere sulla 131Il totale dell’investimento in corso nella zona ammonta a circa 15 milioni di euro, comprensivi anche dei cantieri già avviati
Prosegue il piano di ammodernamento della strada statale 131 “Carlo Felice”. Nei giorni scorsi Anas ha completato la realizzazione di ulteriori 5 chilometri di barriere spartitraffico centrali nel tratto compreso tra il chilometro 33 e il chilometro 38, all’interno del territorio comunale di Serrenti.
L’intervento, del valore complessivo di 5 milioni di euro, prevede l’installazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas), progettata e brevettata dalla stessa Anas.
Alta 1,20 metri, la struttura è pensata per garantire un’elevata capacità di contenimento in caso di urto, anche con mezzi pesanti o in presenza di più impatti ravvicinati.
I lavori si inseriscono in un più ampio programma di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la statale 131. Solo nel tratto sud della Carlo Felice, sono già stati realizzati 10 chilometri di barriere tra il km 14 e il km 22, cui si aggiungono i 5 km appena conclusi a Serrenti.
Il totale dell’investimento in corso nella zona ammonta a circa 15 milioni di euro, comprensivi anche dei cantieri già avviati tra i chilometri 38 e 42.
Anas ha annunciato inoltre che ulteriori 5 milioni di euro saranno destinati a un futuro intervento per la realizzazione di nuove barriere nel tratto della statale più vicino a Cagliari, a completamento della messa in sicurezza dell’asse viario.
(Unioneonline/Fr.Me.)