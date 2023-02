Tragedia nella notte sulla Statale 197 tra i Comuni di Furtei e Villamar, dove due auto – una Peugeot 307 e una Bmw – si sono scontrate frontalmente, in corrispondenza del km 30. Il bilancio è di un morto e un ferito in gravi condizioni.

La vittima è una 42enne nuorese, Lucia Virdis, infermiera professionale, laureatasi a Cagliari e in servizio all’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’altro conducente, un 32enne di Gesturi, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato in codice rosso con diversi traumi. Non sarebbe in pericolo di vita.

Pesantissimi i danni ai due veicoli, a testimonianza della violenza dell’impatto.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri di Furtei e Lunamatrona, assieme agli operatori del 118 di Sanluri.

In azione anche le squadre dell’Anas. La circolazione nella zona è stata interrotta per circa due ore per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

