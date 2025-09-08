Schegge di vetro all’interno di esche per cani: allarme a GuspiniErano state lasciate sul muro di una recinzione, per poco non sono state mangiate
Poteva avere gravissime conseguenze per un cane un'esca lasciata in via Alessandrini a Guspini, sul muro di una recinzione. All'interno di alcuni cubetti di prosciutto cotto erano state inserite delle schegge di vetro e alluminio, pericolosissime se ingerite da qualche animale.
Come segnalato sul gruppo Facebook "Sei di Guspini se…", ad accorgersi del contenuto dell’esca è stata la padrona di un cane, che si è resa conto del pericolo e ha evitato in extremis che il suo animale potesse mangiare quanto lasciato sul muro.
Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale di Guspini, con anche un avviso ai residenti e a chi frequenta la zona per prestare maggiore attenzione a possibili pericoli per i propri animali domestici.
