Si è allacciato abusivamente alla rete elettrica per alimentare il suo negozio a Sardara, per questo un uomo di 70 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della locale Stazione.

I militari si sono mossi dopo la segnalazione del personale della società di distribuzione dell’energia: controlli incrociati e il sopralluogo sul posto hanno consentito di scoprire il sistema ideato dall’uomo, che a monte del proprio contatore ha realizzato un allaccio abusivo collegandosi direttamente alla rete esterna.

Uno stratagemma scoperto dopo anni, tramite cui il settantenne ha alimentato l’intero esercizio commerciale eludendo la contabilizzazione dei consumi e causando importanti danni economici al gestore.

L’uomo, portato in caserma, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

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