Lo ha sorpreso a rubare meloni dal suo terreno e lo ha preso a bastonate.

Stava per finire in tragedia il tentativo di furto avvenuto nella notte a Sanluri. Un uomo di 67 anni, che sarà denunciato per tentato furto, è stato ricoverato al Brotzu in codice rosso.

E rischia la denuncia per lesioni personali aggravate e danneggiamento anche il proprietario del terreno, un uomo di 56 anni.

Il 56enne stava dormendo quando alcuni rumori lo hanno svegliato. È uscito di casa con i suoi due figli e ha sorpreso il 67enne che tentava di rubare una cassetta di meloni, lo ha raggiunto e lo ha colpito violentemente con un bastone, rompendo anche i vetri dell’auto del 67enne.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha riportato numerosi traumi ma non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sanluri e un'ambulanza del 118, che ha accompagnato il ferito in codice rosso al Brotzu.

Sequestrati il bastone usato per l’aggressione e le forbici da potatura usate dal ladro.

