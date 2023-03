In dieci anni hanno trasformato il volto di Guspini grazie alla realizzazione dei bellissimi murales e ora i volontari dell’associazione culturale “Skizzo” inaugureranno una nuova sede di circa 300 metri quadrati nel cuore del paese.

Lo sottolinea il dinamico presidente del sodalizio Ivan Licari: «Vogliamo iniziare un grande progetto importantissimo e la nostra sede, chiamata “C’entro”, vuole promuovere la diffusione di progetti creativi, artistici, culturali, turistici e sostenibili. L’appuntamento è il 31 marzo dalle 18 in poi in via Santa Croce 11: vogliamo pensare in grande in un progetto che vedrà coinvolte tante associazioni e non solo».

«Abbiamo voluto giocare – prosegue Licari – sul significato della parola ‘C’entro’, una struttura fisica che opera sul territorio reale e virtuale attraverso la condivisione di idee, abilità, saperi e persone. Vogliamo promuovere la socialità, la diversità e lo scambio solidale creando reti e connessioni. Come community ci poniamo come obiettivo l’essere un incubatore di professionalità, esperienze, energie e valori sensibili all’ambiente. ‘C’entro’ vuole essere il fulcro del progetto di street art e muralismo di ‘Non Solo Murales di San Gavino Monreale - Paese di Artisti’, espressione dell’associazione ‘Skizzo’. Il nostro progetto crede nella forza della cooperazione come strumento inclusivo e positivo che porti benefici per la rigenerazione sociale e urbana».

