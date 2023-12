Ieri notte i Carabinieri della Stazione di San Gavino Monreale unitamente a colleghi dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia un trentunenne del luogo, di origine Rom, disoccupato e con precedenti.

Il giovane ha preso i genitori a calci e pugni durante una lite per futili motivi. I due, che hanno riportato lesioni non gravi, sono stati trasportati alla guardia medica.

I carabinieri hanno anche perquisito l’arrestato, che addosso aveva un grammo di hashish e 3,4 grammi di marijuana, e in casa altri 283 grammi di infiorescenze di marijuana oltre a un bilancino elettronico di precisione.

Per questo è stato ipotizzato anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato nel carcere di Uta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata