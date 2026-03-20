Cambio alla stazione dei carabinieri di San Gavino Monreale. È arrivato di recente il nuovo comandante, il maresciallo Ivan Melis, 42 anni, che viene dalla vicina Sardara.

Subito il sindaco di San Gavino Stefano Altea ha ricevuto il comandante in Municipio insieme alla vicesindaca Rachele Carrisi e al comandante della polizia locale Massimiliano Orrù: «Come amministrazione comunale – dice il primo cittadino - diamo il benvenuto al nuovo comandante a cui facciamo gli auguri di buon lavoro per questo importante incarico al servizio della comunità e del territorio. Posso dire che vi è una profonda sinergia e sintonia tra amministrazione e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e serenità della nostra popolazione».

Il comandante Ivan Melis è entrato nell’Arma dei carabinieri il 16 settembre 2002 e si è diplomato all’istituto tecnico Martini di Cagliari. Ha frequentato la scuola dei carabinieri a Fossano in Piemonte, poi per tre anni è stato a Burcei, poi due anni ad Esterzili e nove anni di esperienza alla Legione a Cagliari in via Sonnino.

Nel 2015 Ivan Melis è diventato maresciallo e per sei anni ha avuto il ruolo di vice a Uta e per tre anni è stato comandante della stazione dei carabinieri a Sardara e ora il nuovo incarico nella vicina San Gavino Monreale per sostituire il luogotenente Sergio Passalacqua, che va in pensione dopo 28 anni di servizio. Il comandante Ivan Melis ha una passione per le arti marziali e già da alcuni mesi era presente alla stazione dei carabinieri di San Gavino Monreale con l’incarico di vice fino al nuovo incarico di comandante arrivato di recente. Il comandante Melis è un esperto di codici rossi e ha una grande sensibilità nel riconoscere questa terribile forma di violenza.

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