Da 48 ore senza corrente.

Succede nelle campagne di San Gavino Monreale, precisamente in località Medau Michebi, come racconta una residente, Federica Salzano.

«Dal giorno 5 gennaio siamo senza corrente, così come i nostri vicini – spiega - Siamo sei famiglie in questa condizione. Oggi la corrente non è tornata. Dalla corrente dipende anche il pozzo, quindi siamo anche senza acqua per lavarci e per pulire. Siamo così costretti ad andare a casa di amici e parenti per ricaricare i cellulari e lavarci».

«I nostri vicini avendo fattorie con bestiame stanno subendo un grave danno economico – continua -. Da Enel nessuna risposta, anche perché pare impossibile parlare con un operatore che non sia una voce registrata, abbiamo solo una mappa di Enel dov'è segnalato il guasto e dove da tre giorni si segnala che è in via di risoluzione. Ci sentiamo abbandonati».

