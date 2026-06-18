Momenti di paura a Villacidro, in località Villascema, dove nella notte due camperisti sono stati svegliati da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi contro il loro van. L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino. I due stavano dormendo quando hanno sentito gli spari e si sono ritrovati il parabrezza distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato subito grazie a una chat di emergenza attivata dal sistema satellitare dello smartphone, che ha permesso di avvisare i carabinieri della Compagnia di Villacidro. Sul posto sono intervenuti i militari di Sardara, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile e alla Stazione di Villacidro, che hanno avviato immediatamente le ricerche.

Durante i controlli l’attenzione si è concentrata anche su un ovile della zona in uso a un allevatore 55enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato e sequestrato un fucile calibro 16 con matricola abrasa, due canne di fucile in pessimo stato di conservazione e senza segni identificativi, oltre a trentacinque cartucce di vario calibro illegalmente detenute. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e munizioni e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’arma sequestrata, al momento, non sarebbe collegata agli spari.

(Unioneonline/v.f.)

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