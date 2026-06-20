Grave incidente a Samassi. Per cause ancora da accertare, un 71enne ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Dopo un primo intervento del 118 sul posto, è stato chiamato l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Brotzu.

L’uomo è ora ricoverato, la prognosi è riservata.

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