Il Tribunale di Cagliari ha convalidato l'arresto di un uomo di 39 anni residente a San Gavino Monreale, fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Villacidro con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo è stato notato di notte, in evidente stato di agitazione psicofisica, presumibilmente dovuta all'eccessivo consumo di bevande alcoliche, mentre urinava sulla vetrata esterna del bar situato della stazione ferroviaria, alla presenza di numerosi passanti. Poi ha inveito e aggredito un cittadino che lo aveva invitato a comportarsi in modo più civile.

Allertati dalla Centrale Operativa, i Carabinieri sono intervenuti per procedere al controllo.

Durante l'intervento, spiega una nota dell’Arma, «l'uomo ha manifestato un'inaspettata aggressività, spintonando e colpendo al volto con violenza uno dei militari. Gli operanti sono stati costretti a immobilizzarlo per poi poterlo portare in caserma per la redazione degli atti».

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Nel corso dell'udienza il giudice, confermando l’arresto, ha concesso i termini di difesa.

(Unioneonline)

