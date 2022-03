Tre collane, due bracciali e due anelli, per un valore complessivo di circa 6.000 euro: è l’ammontare dei furti effettuati da un 19enne di Villamar ai danni del nonno 65enne.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia ai carabinieri dell’anziano: furti ripetuti, ad opera di ignoti, nella casa dell’uomo, nonno paterno del giovane. Proprio su quest’ultimo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, si sono focalizzate le attenzioni dei militari: i gioielli sottratti sarebbero infatti stati “ricettati” più volte dal 19enne, in una gioielleria “compro oro” del paese, con un ricavo complessivo di circa 3.000 euro. La conferma è arrivata dal controllo dei registri di transazione e compravendita del negozio, che ha fornito piena collaborazione agli uomini dell'Arma.

La refurtiva, in parte già trasformata in altri oggetti in oro, in parte ancora presente nell'esercizio pubblico e quindi recuperata e posta sotto sequestro, è stata posta sotto sequestro nella stazione dei carabinieri di Villamar in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica.

Il 19enne, denunciato, dovrà rispondere di ricettazione.

(Unioneonline/v.l.)

