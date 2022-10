Nascondeva nel suo ovile hashish, marijuana e denaro di cui non è riuscito a dare una spiegazione sulla provenienza. Un 32enne di Pauli Arbarei è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera il blitz dei militari della stazione di Lunamatrona, che, insieme ai colleghi del Radiomobile e della stazione di Sanluri, hanno effettuato una perquisizione all'azienda agricola del giovane, già noto alle forze dell’ordine.

Appena giunti sul posto hanno notato un atteggiamento evasivo e preoccupato, come se il 32enne avesse qualcosa da nascondere, insospettendo i militari.

Hanno quindi iniziato la perquisizione domiciliare e hanno trovato 70 grammi di hashish e 30 di marijuana suddivisi in pacchetti confezionati con cellophane, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 395 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sequestrato e custodito in attesa delle analisi di laboratorio che potranno essere disposte dall'autorità giudiziaria. L'uomo è stato trattenuto agli arresti domiciliari e oggi affronterà il giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/EC)

